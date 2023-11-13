Ağaca takılan dronun imdadına itfaiye yetişti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde itfaiye ekipleri, ağaçta takılı kalan dronu kurtarmak için seferber oldu.

Olay, akşam saatlerinde Bülent Ecevit Parkı’nda meydana geldi. Parkın üzerinde havalanan dron, bir süre sonra tren yolunun üzerindeki ağaç dalına takıldı. Dron için itfaiye ekipleri seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveni ile dronu takıldığı ağaç dallarından kurtararak sahibine teslim etti.

Süleymanpaşa’da yaşayan dron sahibi vatandaş ise, Muratlı’ya akraba ziyaretine geldiklerini, farklı bir yer olduğu için de ilçede çekim yapmak istediklerini, o esnada dronun ağaca takıldığını kaydetti. Dronuna kavuşan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.