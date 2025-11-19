Ağaçlandırma günü etkinliği Havran'da gerçekleştirildi

Havran'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yoğun yağış nedeniyle ertelenen etkinlik, Su Sporları ve Karavan Kampı Merkezinde Kaymakam Muhammed Evlice'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Binlerce fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" mottosu ile daha yeşil bir Havran ve daha yeşil bir Türkiye için fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edilirken, Milli Ağaçlandırma Günü’nün tüm yurtta olduğu gibi Havran’da da coşkuyla kutlandığı ifade edildi.