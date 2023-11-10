Ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Bursa'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler evlere sıçramadan söndürülürken, yangının boyutu kameralara yansıdı.

Ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da ağaçlık alanda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler evlere sıçramadan söndürülürken, yangının boyutu kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sigaradan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Ağaçların tutuşmasıyla alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangının boyutu kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polisin yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.