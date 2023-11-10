Ağaçlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Bursa'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler evlere sıçramadan söndürülürken, yangının boyutu kameralara yansıdı.
Bursa’da ağaçlık alanda yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler evlere sıçramadan söndürülürken, yangının boyutu kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sigaradan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Ağaçların tutuşmasıyla alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangının boyutu kameraya yansıdı.
Polisin yangının çıkış nedeniyle ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.