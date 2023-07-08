Ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağaçlık alan alevlere teslim oldu.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde ağaçlık alan alevlere teslim oldu.
Yangın, Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak ile Salhane Sokak kavşağı sebze hali karşısında meydana geldi. Çorlu Kalesi çevresinde denetime çıkan polis ekipleri, ot yangınına rastladı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak yangının daha fazla büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.
Yangının dikkatsizce atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.