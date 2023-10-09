Ağaçta mahsur kalan kedi salamla ikna edildi

Kadıköy’de bir ağaçta mahsur kalan kedi, mahalle sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonucu salamla ikna edilerek indirildi.

Kadıköy Kalamış Fenerbahçe Camii önünde bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar, kediyi aşağı indirmek için seferber oldu. Uzun süre aşağı inmeyen kediyi kurtarmak için merdiven kuruldu. Bir mahalle sakini eldiven giyerek kediyi çıktığı dalda yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra bir kadın eline salam alarak merdivenle ağaca çıktı. Kediyi salamla ikna eden kadın, kediyi kucağına aldı ve aşağı indirdi.