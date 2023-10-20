Ağaçta mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

Bursa'da asırlık ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi merdivenle kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da asırlık ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla gelen belediye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi merdivenle kurtardı.

Merkez, Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark’taki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bölgeye gelen ekipler, merdivenle ağaca çıkarak bulunduğu yerden kurtardı. Ağaçtan indirilen kedi bir süre kendini sevdikten sonra doğaya tekrar bırakıldı.

O anlar kameraya yansıdı.