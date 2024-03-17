Ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

Ankara'nın Mamak ilçesinde ağacın üzerindeki ipe ayakları dolaşan kuşu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ankara’nın Mamak ilçesinde ağacın üzerindeki ipe ayakları dolaşan kuşu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mamak’ta bulunan Şafaktepe Parkı’nda ağacın dalına konan kuş, ayağına dolanan ip nedeniyle hareket edemedi. Kurtulmak için çırpınan kuşu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kuşu kurtardı.

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