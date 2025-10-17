Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Esenköy Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. Hakan Kozan (55), gittiği tarlasında çıktığı ağaçta ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan’ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarmanın tahkikatı devam ediyor.