Sakarya’nın Kocaali ilçesinde sabahın erken saatlerinde çitleri aşarak ağıla giren kurt, 8 küçükbaş hayvanı telef etti. Besicinin fark etmesiyle kaçan kurdun ağıldaki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Oktay Kaya’ya ait ağıla dün sabah erken saatlerde kurt girdi. Çevredeki çitleri aşarak hayvanların bulunduğu bölüme giren kurt, buradaki küçükbaşlara saldırdı. Olayda 8 küçükbaş hayvan telef olurken, durumun fark edilmesi üzerine kurt bölgeden uzaklaştı. Hayvanın ağıla girdiği ve içeride gezindiği anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Duruma tepki gösteren besici Oktay Kaya, saldırının sabaha karşı 04.20’de gerçekleştiğini belirtti. Kaya, "Kameralarda bir hareketlilik olduğunu sezdik. Hemen küçükbaşların olduğu bölüme gittik. Bir kurt saldırısının olduğunu gördük. Zaten biz gidince, kurt seslerden dolayı kaçıp gitti. Bu kurdu daha önceden de görmüştük. Yetkililere bildirdik, bize bir geri dönüş yapılmadı. Yazık günah, 8 küçükbaş hayvanımız telef oldu. Bizim devletimizden maddi bir isteğimiz yok, bizim burada malımıza geldi, yarın başkasının canına gelmesin. Bu kurt gündüz vakitlerinde de buraya gelip gidiyor, görenler var. Yetkililerin bir şekilde önlem almasını istiyoruz" dedi.