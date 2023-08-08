Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yapımı devam eden yolda kaza yapıp ağır yaralanan motosiklet sürücü hayatını kaybetti.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yapımı devam eden yolda kaza yapıp ağır yaralanan motosiklet sürücü hayatını kaybetti.
Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi önünde 3 Ağustos Perşembe günü yapımı süren yola giren 18 yaşındaki Batuhan Yakut, motosikletin hakimiyetini kaybederek yere düşmüştü. Genç sürücü sert şekilde kafasını yere çarparak ağır yaralanmıştı. Yoğun bakıma kaldırılan 18 yaşındaki sürücü Yakut, hayat mücadelesini kaybetti. Yakut’un cenazesi ikindi namazını müteakip Kapaklı Ulu Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedilecek.