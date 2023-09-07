Ağız ve Diş Sağlığı Profesörü Hakan Akın Özel Adatıp Hastanesi'nde

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Hakan Akın, Özel Adatıp Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Hastaneden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Hakan Akın önderliğinde yeni bir ağız ve diş sağlığı merkezi çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

1995 yılından beri Sakaryalılara hizmet veren Özel Adatıp Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı olan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Hakan Akın, Özel Adatıp Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Özel Adatıp Hastanesi’nden yapılan bilgilendirmede, “Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Hakan Akın’ın aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ayrıca Adatıp ailesi olarak Sakarya’da uzun yıllardır devam eden çalışmalarımız çerçevesinde ağız ve diş sağlığı alanında, şehrimize daha güçlü hizmet verebilmek için yeni bir süreci başlattığımızı da kamuoyuna açıklamak isteriz. Prof. Dr. Hakan Akın başta olmak üzere akademik kadromuzun görev yapacağı ağız ve diş sağlığı merkezi çalışmalarımıza kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sakaryamıza sağlık alanında verdiğimiz hizmetin artarak devam etmesi ve şehrimizin sağlık standartlarının güçlenmesi için Adatıp olarak üstlendiğimiz misyona tüm gücümüzle devam edeceğiz” denildi.

Prof. Dr. Hakan Akın hakkında

Prof. Dr. Hakan Akın, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında bölüm başkanlığı ve yine SAÜ’de Diş Hekimliği Fakültesi Diş Merkezi Kurucu Müdürlüğü yapmıştı. Türk Protetik Diş Tedavisi ve İmplantoloji Derneği (TPID) üyesi olan Prof. Dr. Akın’ın ulusal ve uluslararası çok sayıda akademik makalesi bulunuyor. Akın 2004 yılından beri farklı üniversitelerin Diş Hekimliği Fakülteleri ve hastanelerinde görev yapıyordu.