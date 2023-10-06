Ağlarına düşürdükleri Türk ve yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran 3 kişi yakalandı

Ankara’da ailevi ve ekonomik problemler yaşayan yabancı uyruklu ve Türk kadınlarının manevi duygularını sömürerek zorla fuhuş yaptıran 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan birinin bir sene önce cezaevinden kaçtığı, diğerin ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, zor durumda bulunan ve yardıma ihtiyacı olan kadınları refaha erdirme vaadiyle kandırıp zorla fuhuş yaptıran 3 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, icra ettikleri eş zamanlı operasyonla E.T., H.İ.Ç. ve O.Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kurtarılan 30 kadından 22’sinin Türk, 8’nin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüphelilerden O.Y.’nin bir sene önce cezaevinden kaçtığı ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli H.İ.Ç.’in ise 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu aktarıldı. Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ifade edildi.