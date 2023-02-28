Ağlarını depremzedeler için attılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, depremzedeler için Marmara Denizi’ne ağ atarak balık yakaladı. Balıkçıların bugün yakaladıkları balıklar açık artırmaya usulü ile satılırken, toplanan 100 bin lira depremzedeler için bağışlanacak.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı da depremzedeler için yapılan yardım kampanyalarına dahil oldu. Balıkçılar Marmara Denizi’ne açılarak, bugünkü balıkları depremzedeler için yakaladı. Yakalanan balıklar, açık artırma usulü ile limandaki mezatta satışa sunuldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da mezattaki açık artırmaya katıldı. Açık artırma ile yapılan satış sonucunda mezatta elde edilen gelir, depremzedelere ulaştırılması için Tekirdağ Valiliğine teslim edilecek.

Balıkçıların depremzedelere destek olmak amacıyla denize açıldığını ifade eden Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "Depremzede vatandaşlarımıza nasıl bir destek olabiliriz diye düşündük ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bugün balıkçı arkadaşlarımız tuttukları bütün balıkları depremzedeler için bağışladı. Bize destek olan valimize de teşekkür ederiz. Yaklaşık 100 bin lira kadar da bir para topladık. Bu parayı da Valiliğimize teslim edeceğiz. Rabbim bir daha ülkemize böyle şeyler yaşatmasın inşallah" diye konuştu.