Ağrı'da tandırlar depremzedeler için yakıldı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük can kaybına neden olan depremin ardından Ağrı merkez ve ilçelerinde başlatılan kampanya ile gönüllüler tandırlarda depremzedeler için ekmek pişirildi.

Ağrı’da deprem bölgeleri için başlatılan yardım kampanyası için vatandaşlar destek vermeye devam ediyor. Kentte Köy Okulları Yardım Projesi Derneği ve Ağrılı Şairler ve Yazarlar Birliği tarafından başlatılan kampanya ile il genelinde gönüllüler, tandırlarını yakarak depremzedeler için ekmek pişirdi.

Hayırseverlerin katkıları ile alınan unlardan yapılan yaklaşık 10 bin tandır ekmeği, deprem bölgelerine gönderilmek üzere valilik ve sosyal yardımlaşma vakfının görevlendirdiği görevliler tarafından toplanarak, deprem bölgelerine gönderildi.