Ağrı'dan afet bölgesine odun ve soba desteği

Ağrı'dan 1 tır dolusu odun ve soba afet bölgesine gönderildi.

Ağrı'dan afet bölgesine odun ve soba desteği
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Ağrı’dan 1 tır dolusu odun ve soba afet bölgesine gönderildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü personellerinin destekleriyle toplanan odun ve sobalar afet bölgesine gönderilmek üzere ASYA Ayni Bağış Kabul Deposunda toplandı. Toplanan eşyalar Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen’in de katılımıyla tıra yüklenen odun ve sobalar depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.