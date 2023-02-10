Ağrı'dan deprem bölgesine giden ekipler hayat kurtarmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Ağrı’dan bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtararak büyük bir başarıya imza atıyor.

Ağrı’dan afet bölgelerine gönderilen ayni yardım faaliyetlerin ve gönüllü vatandaşların koordinasyonunu sağlamak amacıyla Vali Dr. Osman Varol başkanlığında "5. Deprem İstişare-Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi. Afet bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak amacıyla Doğubayazıt ilçesinde yürütülen yardım çalışmalarını yakından takip eden Vali Varol, ayni bağışların toplandığı Kızılay Doğubayazıt Şubesini ziyaret etti.

Doğubayazıtlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri personel ve gönüllü vatandaşlarla tırlara yüklenmeye devam ediyor. Doğubayazıt ilçesinden şu an itibariyle 9 tır da deprem bölgesine doğru yola çıktı. Depremzedeler için vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar, ASYA Ayni Bağış Kabul Deposu’na gelmeye devam ediyor. ASYA Deposu’nu ziyaret eden Vali Varol, devam eden yardım çalışmaları hakkında vatandaşlarla görüştü.

"Depremin yaralarını birlikte sarıyoruz" diyen Vali Varol, deprem bölgesine gönderilecek yardımların koordinasyonu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi ekiplerince ASYA Ayni Bağış Kabul Deposuna teslim edilen 1 tır ve 1 kamyon temel ihtiyaç malzemesi Vali Varol ’un katılımıyla deprem bölgesine doğru yolcu edildi. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinden Ağrı’ya gelen 2 çocuk sahibi Elmas ailesine psikososyal, ayni ve nakdi destekler vermek üzere Kızılay ekibi ile Vali Varol’un eşi ve Kızılay gönüllüsü Funda Varol, aileyi ziyaret edip ihtiyaçlarına yönelik tespit çalışmalarında bulundu.

"Ağrılı ekipler deprem bölgesinde hayatlar kurtarıyor"

Ağrı Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valiliğimiz başkanlığında ilimizden deprem bölgesine; 16 AFAD görevlisi, 35 arama-kurtarma gönüllüsü, 140 sağlık personeli, 223 jandarma ve emniyet personeli, 473 destek personeli, 20 iş makinesi, 20 kamyon, 3 vinç, 4 cenaze nakil aracı, 14 hizmet aracı, 3 UMKE aracı, 8 UMKE personeli, 10 ambulans, 1 arama-kurtarma köpeği, 1 gasilhane, 1mobil aşevi, 3 jeneratör ve 1 yeraltı görüntüleme cihazı afet bölgesine gönderilmiştir. Valiliğimiz başkanlığında başlatılan yardım kampanyası kapsamında; 63 tır ve 39 kamyon temel ihtiyaç malzemesi deprem bölgesine gönderilmiştir. 609 gönüllü daha bölgeye gönderilmesi planlanmaktadır. Arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Ağrı UMKE ve 112 ekibimiz depremin 80 saatinde bir binanın enkazından küçük kız çocuğumuzu sağ olarak çıkarmayı başardı. Malatya’da bulunan Ağrı UMKE ve 112 ekibimiz depremin 82 saatinde yarısı yıkılmış olan binadan 90 yaşındaki immobil hastası vatandaşımızı sağ olarak çıkarmayı başardı. 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Ağrı UMKE ve 112 ekibimiz depremin 86 saatinde enkaz altından 6 yaşındaki çocuğumuzu sağ olarak çıkarmayı başardı. 89 saatte gelen mutluluk; 10 ilimizde yıkıcı etki gösteren deprem dolayısıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Ağrı UMKE ve 112 ekibimiz depremin 89 saatinde bina enkazının altından bir vatandaşımızı sağ olarak çıkarmayı başardı" denildi.