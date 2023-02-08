Ağrılılar depremzedeler için tek yürek oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ağrı merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyası ile yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Ağrı Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları ile kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri yardımsever vatandaşlar tarafından toplama merkezlerine getirilmeye devam ediyor.