Ağrılılar Derneği'nden Ferhat Çetin'e Açık Destek

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Ferhat Çetin, seçim çalışmaları kapsamında Silivri Ağrılılar Derneği’ni ziyaret ederek dernek yönetimi, üyeler ve esnaflarla bir araya geldi. Ziyarette birlik, dayanışma ve esnafın ortak geleceğine dair mesajlar öne çıktı.

“Ferhat Çetin’in arkasındayız”

Silivri Ağrılılar Derneği Başkanı Muhlis Çil, ziyarette yaptığı konuşmada Ferhat Çetin’in adaylığından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çil, “Ferhat Çetin’in Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na başkan adayı olması bizleri gururlandırdı. Silivri’de gençliğin söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Esnaflığın içinden yetişmiş bir kardeşimiz. Biz Ağrılılar olarak Ferhat Çetin’in arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Silivri’nin farklı şehirlerden gelen vatandaşların ortak yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Çil, esnafın geleceği için kapsayıcı, güçlü ve adil bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Koltuk için değil, yönetmek için yola çıktık”

Ziyarette konuşan Başkan Adayı Ferhat Çetin ise adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut oda yönetiminden üye listesi talep etmelerine rağmen bu bilginin kendileriyle paylaşılmadığını ifade eden Çetin, “Biz bu yola koltuk için değil, yönetmek için çıktık. Şeffaflık istedik, üyelerimizi tanımak istedik. Sahaya çıktığımızda gerçek üye sayısının söylenenlerin çok altında olduğunu gördük” dedi.

“Kazanan Silivri esnafı olacak”

Birlik ve kardeşlik vurgusu yapan Ferhat Çetin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Biz ‘nerelisin’ sorusunu geride bırakacağız. Çünkü biz Türkiyeliyiz, Silivriliyiz, Edirne’yiz, Kars’ız, Türkiye’nin her tarafıyız. Kazanan birlik olacak, kazanan kardeşlik olacak ve kazanan Silivri esnafı olacak.”

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve destek mesajlarının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.