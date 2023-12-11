Agrotech'ten halka arz sonrası yatırım hamlesi

Tarım ve yüksek teknoloji şirketi Agrotech, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği başarılı halka arzın ardından yatırım atağına geçti. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Manisa’da yüksek teknoloji ile gübre üretimi yapan ve 60 bin ton/yıl üretim kapasitesi olan granül, sıvı, jel ve toz gübre üretim tesisini satın almak üzere görüşmelere başladığını duyurdu.

Birçok ülkede çok sayıda teknoloji projeleri geliştiren tarım ve yüksek teknoloji şirketi Agrotech, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği halka arzın ardından, önemli yatırıma imza atıyor. Şirket, Manisa’da yüksek teknoloji ile gübre üretimi yapan ve 60 bin ton/yıl üretim kapasitesi olan granül, sıvı, jel ve toz gübre üretim tesisini satın almak üzere görüşmelere başladığını KAP’a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, sektörde tedarikçi olarak da önemli konumda olan gübre üretim tesisinin yüzde 90’ının satın alınmasıyla birlikte, şirket uluslararası organik gübre üretim sertifikasına ve 80’in üzerinde gübre lisansına sahip olacak. Bu satın alma ile birlikte kendi tarlalarının girdi arz güvenliğini de sağlayacak olan şirket, bu sayede sözleşmeli tarım yapacağı çiftçilere düşük fiyatla kaliteli yerli gübre satacak.

“Çiftçilerimiz düşük fiyata kaliteli ve yerli gübreye kavuşacak”

Tam kapasite ile 5 milyar TL ciroya ulaşabilen gübre fabrikasında 2024 yılında 2,5 milyar TL ciro hedeflenirken 2025 yılında tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “Devam eden yatırımlarımız ve başarılı çalışmalarımız ile ülkemiz dışında da önemli bir aktör haline gelerek dünyada söz sahibi şirketlerden biri olmayı başardık. Faaliyetlerimizi, tüm tarım bileşenlerini 360 derece bir araya getirerek dışa bağımlılığı sıfıra indirme odaklı iş modelimiz çerçevesinde, ülkemiz için büyük öneme sahip gübre sektörüne genişletmeye hazırlanıyoruz. Ekosistemimizdeki tüm üreticilerin girdi maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyoruz; bu stratejik hamle sayesinde çiftçilerimiz, düşük fiyata hem kaliteli hem de yerli gübreye kavuşacak” dedi.

“Yüksek teknolojimizi tarıma entegre ediyoruz”

200 bin metrekaresi kapalı sera olmak üzere yaklaşık 3 milyon metrekare olan bahçelerinde elma, armut, kiraz ve ceviz ürettiklerini; Burhaniye’deki seralarında topraksız tarım yöntemiyle domates yetiştirdiklerini anlatan Keskin, şirket bünyesindeki güçlü yazılım departmanı ile eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında geliştirdikleri yüksek teknolojiyi tarıma entegre edeceklerini; böylece, suyun ve toprağın daha verimli kullanılacağı, yeraltı sularının korunacağı, çiftçinin daha iyi gelir elde edeceği sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçireceklerini söyledi.

Kasım ayında başarılı bir arzla hisselerinin yüzde 25’ini halka açan şirket, halka arzdan gelen gelirin tamamını mevcut bahçelerini geliştirmek ve yeni yatırımlar için kullanacağını açıklamıştı. Manisa’daki gübre üretim tesisinin satın alınması, şirketin halka arzdan hemen sonra gerçekleştirdiği ilk büyük yatırım oluyor.