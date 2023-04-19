Ağva sahilinde kuma gömülü yunus balığı cesedi bulundu

İstanbul’un Ağva kumsalında bir köpeğin, merakla kumsalı eşelediğini gören vatandaşlar, kuma gömülmüş yunus balığı cesediyle karşılaştı.

Şile ilçesine bağlı Ağva kumsalında bir köpeğin ısrarla kumu eşeleyerek, alandaki insanların yanına gidip tekrar aynı noktaya dönüp, kumu eşelemeye devam etmesi sahildeki vatandaşların dikkatini çekti.

Köpeğin eşelediği alana giden vatandaşlar, yunus balığı cesediyle karşılaştı.

Ağva zabıta ekibini arayan vatandaşlar, durumu bildirerek, destek istedi.

Yunus balığının ne zamandan beri orada olduğu ve nasıl öldüğüne dair ise herhangi bir bilgi alınamadı.