Ahenk, İl 3.sü oldu.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu faaliyet programında yer alan İstanbul il elemeleri Ataköy Ahmet Cömert spor salonunda gerçekleştirildi. Büyükler geleneksel düzenlemesiz dalda Silivri oyunlarıyla sahne alan Ahenk Sanat Kulübü il üçüncüsü oldu.
Alınan dereceyi sosyal medya hesabından duyuran Ahenk Sanat Kulübü kurucularından Ferdi Konur “Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İstanbul il elemelerinde kulübümüz il 3.sü olmuştur. Bu yarışmaya katılmamızda bizlere destek olan başta Silivri Belediye Başkanı sayın Volkan YILMAZ'a, kültür müdürümüz Sayın Eren ERMİŞ'e kurucu Başkanımız sayın Özcan Sütçüoğlu’na, Hoşgör optik sahibi sayın Murat Hoşgör e , Cezveli kahve sahibi sayın Fikret Kıvılcım'a, bizlerin yarışmada yanımızda olan velilerimize, Büyük mübadele derneği başkanı sayın Sabit Semiz ve yönetimine Silivri Belediyesi araç şoförlerimiz Murat Yavuz ve Güven İşen'e, müzikleriyle salonu ayağa kaldıran Ahmet Özden Lüleburgaz Gökhan Çelikkaya Göksel Celikkaya, Tayfun Savaş Şener Savaş Abdi Çelikkaya'ya sahnede devleşen kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Silivri halkoyunlarımızı yaşatmaya devam edeceğiz Bizler Ahenkle dans ediyoruz” ifadeleriyle paylaştı.