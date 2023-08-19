AHİD'den vatandaşlara aşure

Ankaralılar Derneği (AHİD), yetim çocuklara ve vatandaşlara aşure dağıttı.

AHİD, Ankaralı yüzlerce vatandaşa ve Ankara’nın çeşitli ilçelerinden gelen 90 yetim çocuğa aşure dağıttı. 7’den 70’e her yaştan insanın olduğu etkinlikte, vatandaşlar tabak tabak aşure yedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da kazanların başına geçerek aşure dağıttı. Etkinliğe AK Partili birçok milletvekili ve sivil toplum kuruluşu başkanları da katıldı.

Etkinlikte konuşan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, aşure dağıtma gününe yüzlerce vatandaşın gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Burada çocuklarımız var Ankara’nın farklı illerinden gelen. Onlarla beraber her sene olduğu gibi bu sene de aşuremizi yapacağız. Gönül coğrafyamıza, İslam ailemize huzurun gelmesi temennisiyle aşure tadında bir dünya olmasını istiyoruz” dedi.

AHİD’in Ankara’daki en köklü sivil toplum kurulu olduğuna dikkati çeken Yaman, “Haftanın 6 günü açık ve çayımız her daim hazır. Ankara’da yaşayan hemşerilerimizi derneğimize davet ediyorum. Seminerlerimiz ve eğitimlerimiz var. Cuma günleri seğmen dersleri veriyoruz. Ankara’nın kültürünü yaşatmaya çalışmanın yanı sıra Ankara sohbetleri de yapıyoruz” diye konuştu.

Etkinlik aşurelerin dağıtılmasının ardından tamamlandı.