Ahilik geleneği Koza Han'da yaşatıldı

Moğol istilasından kaçan Türklerin 13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurdukları ve Osmanlı’nın cihan devleti olması yolunda önemli katkıları bulunan esnaf teşkilatı Ahiliğin gelenekleri tarihi handa yaşatıldı. Tarihi Koza Han’da yapılan ‘Şed Kuşanma Töreni’, izleyenleri asırlar öncesine götürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle Ahilik Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol oynayan ve 13’üncü yüzyılda görülmeye başlayan esnaf kuruluşu olan Ahilik, etkinliklerle yaşatıldı. Her yıl kutlanan ve geleneksel hale gelen Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Koza Han’da ‘Şed kuşanma’ töreni yapıldı. Yaklaşık 6 asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan ve burada satılan kozalardan üretilen ipeğin dünya saraylarını süslediği Koza Han, 800 yıllık bir geleneğe ev sahipliği yaptı. Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan ‘Şed kuşanma’ töreni düzenlendi. O dönemin kıyafetlerini giyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, sergiledikleri tiyatral gösteriyle vatandaşları asırlar öncesine götürdü.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ile birlikte töreni izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Tiyatrocularımız bu geleneği çok güzel sergiledi. Oyunda söyledikleri bir kelime çok dikkatimi çekti. Biz kendimiz muhtaç olsak bile ihtiyaç sahiplerine verebilecek bir şeylerimizin olmasından bahsedildi. Bu çok güzel bir algı ve gerçekten de bugün ülkemizde ‘her şey benim olsun’ gibi bir mantıkla karşı karşıyayız. Ahilik ve Osmanlı döneminden gelen ahlaki değerleri ve İslam hukukunu uyguladığımız takdirde bu ülkenin ufkunun açık olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.