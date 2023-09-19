Ahilik Haftası Akyurt'ta kutlandı

Akyurt’ta 36. Ahilik Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından öğrenciler Ahilik Haftası hakkında şiirler okuyarak, hep birlikte Ahilik yemini edildi. Ankara Kulübü Akyurt Şubesi seymenleri ile Akyurt Belediyesi Mehteran Takımı da sahnedeki yerini alarak vatandaşlara güzel anlar yaşattı. Duaların okunmasının ardından Belediye Başkanı Hilal Ayık ile Kaymakam Mehmet Tunç, Akyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin açtığı standartlarda yapmış oldukları çalışmaları inceledi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Etkinliğimizin amaçlarından birisi tabii ki bir araya gelmek, paylaşmak, o tencerenin başına geçmek, birbirimizle dayanışma içerisinde hareket etmek. Fakat her şeyden önce Ahilik kültürünün de altını çizmek. Bu bizim çok önemli değerlerimizden birisi, Anadolu’nun en önemli değerlerinden birisi diyebiliriz. Bugün baktığımızda iyi insan olmanın temelinde de, iyi bir esnaf olmanın temelinde de, tüccar olmanın temelinde de yine aynı değerler yatıyor. Aslında kısaca biz kendi maneviyatımıza dayalı değerlerimize sahip çıkarsak genel olarak hayatımızda pek çok konuyu da çözeriz diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Ayık, meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Ahilik kültürünü yaşatacak olan gençlerimiz, meslek liseli gençlerimiz. Her birisi uzmanlaştıkları alanda en iyisi olmak için mücadele edecekler” diye konuştu.