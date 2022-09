Ahilik haftası düzenlenen programla kutladı

Hakkı, adaleti, liyakati, doğruluk ve dürüstlüğü düstur edinerek Anadolu’nun İslamlaşmasında önemli rol oynayan Ahilik teşkilatının haftası Silivri’de düzenlenen program ile kutlandı. Silivri Belediyesi, Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 35. Ahilik Haftası Kutlama Programı, Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu program Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam eden programda Ahilik kavramının özetlendiği bir video gösterimi yapıldı. Ardından Ahi Evran’ın yaşadığı dönemde el verdiği ustalar ile el vermediği ustalar arasında yaşananların canlandırıldığı bir sahne performansı sergilendi. Program kapsamında; Silivri’de meslekte 50 yılı geriden bırakan esnaflara plaket takdim edildi. Plaket takdiminin sonrasında Silivri’nin en eski esnafı olan Seyfi Atun’un şed kuşanması gerçekleştirildi.

KOÇER: “AHİLİK ANLAYIŞI GELECEĞİMİZE IŞIK TUTMAKTADIR”

Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici’nin moderatörlüğünü yaptığı programın açılış konuşmasını yapan Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, “Bu toprakların ortaya çıkardığı en büyük değerlerden biri olan Ahilik, hâlâ esnafımızın ve milletimizin yolunu aydınlatmakta, geleceğimize ışık tutmaktadır. Bizler de 35. Ahilik Haftası’na ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Silivri, İstanbul’da dağınık esnafı en fazla olan bölgemizdir. Bu vesileyle Silivri’de görev yapmak hem kolay hem de zor. Ben buradan esnafa gözünü hiçbir zaman kapamayan, onlarla birlikte yol yürüyen ve bugün de kapılarını bizlere açan Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Ayrıca organizasyonda büyük emekleri olan Kent Konseyi Başkanımız Kamil Bilici ve Silivri Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş’e de teşekkür ediyorum. Ahilik Haftamız kutlu olsun!” dedi.

AKYÜZ: “AHİLİK TEŞKİLATI OSMANLI’NIN GÜÇLENMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTIR”

Koçer’in ardından konuşma yapan İstanbul Erkek Berberleri Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Ahilik teşkilatı Selçuklular Dönemi’nde ekonomik ve ticari faaliyetlerde bulunmuş, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda ve güçlenmesinde de etkin rol oynamıştır. Böylesine özel bir günde bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizi davet eden Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a şükranlarımı sunuyorum. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum. Konuşmama son verirken bir konuya daha değinmek istiyorum: Ben yılın 6 ayını Silivri’de geçiriyorum. Başkanımız göreve geldiği günden beri çok güzel çalışmalar yapıyor. Kendisine teşekkür ediyor, Allah yolunu açık etsin diyorum.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “AHİLİK BİR YAŞAM BİÇİMİ VE BİR FELSEFEDİR”

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Yaklaşık 820 yıl önce Ahi Evran Veli tarafından kurulan Ahilik teşkilatı; felsefesiyle, kurallarıyla, ilkeleriyle, kendine has özellikleriyle yüzyıllar boyunca bir ulu çınar gibi köklerini Anadolu’ya salmıştır. Ahilik her şeyden önce yüksek ahlâkın, yüksek faziletin ve yüksek bir sevginin tezahürüdür. Dinimizin ticari hayatla ilgili emirleri, yasakları ve tavsiyeleri çerçevesinde İslam ülkelerinde görünen esnaf teşkilatları Anadolu’nun Fethi’nden sonra Türklerin yiğitlik, feraset, dürüstlük ve yardımseverlik vasıflarıyla Ahilik teşkilatı şeklini almıştır. Dar bir pencereden bakanlar Ahiliği sadece bir esnaf birlikteliği olarak görebilirler. Ancak Ahilik, temelinde tasavvufi düşüncenin yattığı, tasavvufi düşüncenin ticareti ve toplumsal hayatı şekillendirdiği bir yaşam biçimi ve bir felsefedir. Ahiliği sadece bir esnaf birliği olarak değerlendirirsek Ahiliğin ruhunu ve Ahiliğin içerisinde yatan anlamları kavrayamayız ve anlayamayız. Ahiler ticaret hayatını şekillendirdiği gibi siyasi ve toplumsal hayatın şekillenmesinde de önemli rol oynayan bir birlikteliktir. Geçmişimizde şehirlerimizin savunmasından, şehirlerdeki nizamın sağlanmasına kadar Ahilik teşkilatının çok önemli görevleri olmuştur. Ele geçenleri başkalarıyla paylaşmayı, başkalarının istifadesine sunmayı, ele geçmeyenler için de şükretmeyi kendine düstur eden Ahiler; yoksulun, mazlumun, öksüzün, garip gurebanın da ihtiyacını gideren toplumsal yaralara merhem olması sebebiyle de önemli roller üstlenmişlerdir. Felsefesi ve düşüncesiyle ticari hayata, siyasi ve askeri gücüyle devlet hayatına, yardımlaşma ve paylaşma düsturuyla da toplumsal hayata her zaman pozitif anlamlar yüklemeyi kendilerine şiar edinmişlerdir. Neredeyse kusursuz bir sistemin tarih sayfalarında kalmış olmasını esasında bizim için üzücü. Ahilik teşkilatının ve ahilik felsefesinin hepimiz tarafından daha iyi anlaşılması için bu konuyla ilgili yakından ilgilenilmeli ve araştırmalar yapılmalıdır. Biz Silivri’de 3,5 yılımızı doldurduk. Her zaman esnaf ve sanatkârımızın yanında olmayı kendimize amaç edindik. Esnaflarımızın dükkânının önündeki altyapı probleminden, kaldırımına ve aydınlatmasına kadar, esnafımıza güç katacak her konuyu kendimize dert ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor; hepinize sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” dedi.

TOĞAN: “OSMANLI’DA TİCARETİ DÜZENLEYEN AHİLİK TEŞKİLATIDIR”

Programın kapanış konuşmasını yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Söğüt’te kurulan Osmanlı Beyliği’nin bir cihan devleti olmasında Ahilik teşkilatının çok önemli katkısı vardır. Osmanlı’nın her zaman fethetmek, coğrafyasını genişletmek ve bir cihan imparatorluğuna dönüşmek gibi bir derdi ve amacı vardı. Fetih hepimizin bildiği üzere sadece kılıçla, askerle olan bir olay değil. Gönülleri fethetmeniz gerekir. Girdiğiniz coğrafyada insanlara adaletle hükmetmeniz gerekir. Onların arasında eşit bir yönetim sergilemeniz gerekir. Osmanlı da bunları gittiği coğrafyalarda kurduğu ekonomiyi ve ticareti düzenleyen ahilik teşkilatı ile yapmıştır. Osmanlı 600 yıl boyunca bu coğrafyada adaletle ve hakkaniyetle hüküm sürmüşse bunda ahilik teşkilatının payı büyüktür. Ben bu organizasyonda emeği geçen başta kıymetli Belediye Başkanımıza, Esnaf ve Sanatkârlar Odamıza, Kent Konseyimize ve hepinize teşekkür ediyorum. Ahilik Haftası’nın hepimize hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ahilik Haftası Kutlama Programına; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, Siyasi parti İlçe Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Belediye Meclis Üyeleri, İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı. Programın ardından Fotoğraf Sanatçısı Emine Toprak tarafından çekimleri yapılan "İş'te Hayat" temalı serginin açılışı gerçekleştirildi.