Ahilik Haftası'nda AK Parti İlçe Teşkilatı temsilcileri de esnafı yalnız bırakmadı.

AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı, Ahilik Haftası dolayısıyla Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer’i ziyaret etti. İlçe Başkanı Ekrem Pamuk’un öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, Silivri Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü ve İBB Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Meclis Üyeleri Dorukhan Kocabaş ve Harun Çelik, Kadın Kolları Başkanı Sevnur Şahin, Gençlik Kolları Başkanı Utku Kapucu ve teşkilat mensupları katıldı.

Ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Oda Başkanı Nuray Koçer, “Ahilik Haftası dolayısıyla Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odamızı ziyaret eden AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk ve teşkilat mensuplarına nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarlarımıza gösterdikleri ilgi ve sundukları destek için şükranlarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.