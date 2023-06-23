Ahırdan kaçtı, 5 gün sora 10 kilometre uzaklıkta bulundu

Bilecik’te ahırdan kaçan 2 düveden biri, 5 gün sonrasında kaçtığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 4 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Bayram Keteci, ait ahırdan kaçan 2 düvenin peşine düştü. Düvelerden biri kaçtığı yerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Bozüyük’ün Çamyayla köyü sınırlarında orman işçileri Emrah Nergiz, Yakup Yeşilyurt ve Halis Yeşilyurt tarafından görüldü. Orman işçilerinin durumu Bayram Keteci’ye bildirmesiyle birlikte hayvanın görüldüğü yere giden şahıs ve orman işçileri kaçan düveyi 4 saatlik kovalamaca sonucu ormanlık alanda yakaladı.

"Besihanemizden hayvanların bulunduğu alan 10 kilometreden fazla uzaklıkta"

Bayram Keteci, düvesinin birini 4 saatlik bir kovalamaca sonrasında yakaladığı anlatarak, “5 gün önce besi hanemizden kaybolan kurbanlık düvelerimizden birini orman işçileri arkadaşlarımız Çamyayla Köyü yakınlarında görmüş ve bana haber verdi. Besihanemizden hayvanların bulunduğu alan 10n kilometreden fazla. Arkadaşlarımızın yardımıyla düvemizi yakaladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah diğer düvemizde bulunur” dedi.