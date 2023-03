Ahıska Türkleri depremzedelerin yaralarını sarıyor

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılabilmesi için afet bölgesine Kocaeli’den 30 konteyner gönderiyor.

Depremin ilk anından itibaren bölgeye giderek burada çeşitli yardım faaliyetleri yürüten Dünya Ahıskalı Türkler Birliği, bu kez de depremzedeler sıcak yuvalarda kalabilsin diye bölgeye 30 konteyner gönderiyor. Yapımı tamamlanan ilk dört konteyner, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırlara yüklenerek Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine doğru yola çıktı. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve ekibi de Gebze’ye gelerek yetkililerden konteynerler hakkında bilgi aldı.

"Adeta bir seferberlik ruhuyla bu çalışmayı yürüttük"

Yüzyılın felaketinin ilk anından itibaren depremzedelerin yanında olduklarını belirten DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "Bu süreçte Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD koordinasyonunda ihtiyaç duyulan malzemelerle ilgili çalışmalar yaptık. Gaziantep, Nizip, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay Kırıkhan gibi birçok bölgeye ihtiyaç olan malzemelerle tırlarımızı gönderdik. Şu ana kadar 25 tırımızla ihtiyaç malzemesi ve bunun yanı sıra 70 binden fazla insanımızın sıcak yemek ihtiyacını karşıladık. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Amerika ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türkler ve bizim Dünya Ahıskalı Türkler Birliği temsilcilikleri aracılığıyla hemen büyükelçiliklerimizle, başkonsolosluklarımızla irtibata geçerek ‘Ne yapabiliriz?’ diye onun çalışmasını başlattık. Birçok ülkedeki kardeşlerimizden yardımları toplayarak büyükelçiliklerimizde bulunan AFAD hesaplarına biz bu toplanan yardımları yaptık. Bizim iki türlü çalışmamız oldu. Yurt içinde yaşayan değişik şehirlerdeki halkımızla yaptığımız çalışmalar ve aynı zamanda Türkiye dışarısındaki farklı ülkelerdeki Ahıskalı Türkler cansiperane, adeta bir seferberlik ruhuyla bu çalışmayı yürüttük. Amacımız şuydu; Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanlığı’ndaki Ahıskalı Türkler, ister Türkiye içerisinde yaşasın, ister Türkiye’nin dışında yaşasın, ruhuyla, canıyla, malıyla her zaman Türkiye’mizin ve mağdur olan kardeşlerimizin yanında olduğunu göstermek için bu çalışmaları yürüttük” dedi.

"O bölgede bir Ahıska çadır kenti oluşturacağız İnşallah"

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov önderliğinde 650 çadırla ile yine depremzedelerin yardımına koştuklarını kaydeden Uçar, "Bugün ilk 4 adet konteynerin yüklemesini yaptık. İnşallah bu konteynerler Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine gidecek ve oradaki kardeşlerimizin yağmurdan, soğuktan etkilenmeden konutları yapılana kadar burada olacaklar. Amacımız şuydu; bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun biz de yardımcı olalım. Hep birlikte yaralarımızı yaralım. Elimizden gelen her türlü imkanı burada kullanarak şu anda devletimizin, milletimizin yanında olduğumuzu gösterelim. Çünkü gün, birlik zamanı, tek yürek olma zamanıydı. Biz de bunu gösterelim istedik. İnşallah bu tırlar bir an önce Pazarcık’a ulaşır ve oradaki kardeşlerimizin sıcak bir yuvası olur. Allah bu aziz millete, bu ülkeye bir daha böyle acı ve kederler yaşatmasın. Buradan toplamda 30 konteyner göndereceğiz. Aynı zamanda yurtdışından getirdiğimiz 650 çadırla o bölgede bir Ahıska kent çadırı oluşturacağız inşallah. Bölgede hem sıcak yemeklerle, hem ikramlarımızla bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Konteynerlerde yatak odası var, oturma bölümü, mutfak, banyo ve tuvaleti var. Bir ailenin çok rahat bir şekilde yaşayacağı imkanları veren bir konteyner" diye konuştu.

"Türkiye’miz için her zaman varız"

Yaşanan afet sebebiyle çok üzüntülü olduklarını vurgulayan DATÜB Kocaeli Temsilcisi Halil Aslan ise "Türkiye’miz için her zaman varız. Başkanımız Ziyatdin Kassanov, ‘Bu konularda hep ileriye atılın, geride kalmayın’ diyor. Her zaman yardımlara koşturuyoruz. Türkiye için her şeyi yaparız. Ülkemiz bizi nasıl kucakladıysa, biz de depremzedeleri kucaklamaya hazırız. Bugün de depremzedeler için Kocaeli’den konteynerler yola çıkacak. İnşallah devamını da getiririz. Devletimizin her zaman yanındayız. Yaşanan afetten dolayı çok üzgünüz. Allah hepimize yardımcı olsun, bir daha kimseye böyle bir acılar göstermesin" şeklinde konuştu.