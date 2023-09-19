Ahıskalı Türklerden Azerbaycan'a destek

Azerbaycan’ın ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi için Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonuna Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden (DATÜB( destek geldi.

Türkiye merkezli olarak dünyanın 9 bölgesinde faaliyet gösteren DATÜB’ün Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından yapılan açıklamada, “Azerbaycan tarafından Karabağ’da bulunan terör unsurlarına karşı gerçekleşen operasyonda biz Ahıskalı Türkler olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Yine terör saldırısı nedeniyle şehit olan kardeşlerimize rahmet diliyoruz’’ ifadelerine yer verildi.