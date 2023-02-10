Ahlatcı ve AK Parti teşkilatları deprem bölgesinde

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında AK Parti Çorum İl Başkanlığı düzenlenen kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemeleri, Osmaniye ve Adıyaman’a ulaştı.

Yardım konvoyu ile birlikte AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcısı Muhammed Durak Çelik ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Yumlu deprem bölgesine gitti. İlk olarak Osmaniye’ye giden Ahlatcı ve parti yöneticileri; burada AK Parti Genel Merkezi tarafından AFAD Koordinasyon Merkezinde görevlendirilen milletvekili Oğuzhan Kaya’yla bir araya gelerek bilgi aldı.

AK Parti Çorum Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, devlet ve milletin her türlü imkanı ile depremzedelerimizin yanında olduğunu belirterek, "Çorum teşkilatlarımızda il başkanımız öncülüğünde Çorum’dan getirdikleri yardımları Osmaniye’deki depremzedelere ulaştırdılar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gün birlik olma günü. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yapıyor. Osmaniye’mizde yedi farklı noktada deprem çadır bölgesi var. Hepsinde çadırlar kuruldu. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada. Milletimizin desteği her geçen gün artıyor. Devlet millet el ele yaraların sarılması için var gücüyle çalışıyor" dedi.

Daha sonra Adıyaman’a geçen heyet, burada AFAD ve Kızılay tarafından oluşturulan merkeze Çorum’dan gönderilen yardım malzemelerini teslim etti. Afet Koordinasyon Merkezine geçen Ahlatcı, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile görüştü.

Milletvekili Ceylan, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelineceğini belirterek, "Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Bir can daha kurtarmak ve uzanan bir eli daha tutmak için Adıyaman’dayız. Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür" diye konuştu.

Ahlatcı ve AK Parti heyeti şehir merkezindeki arama kurtarma çalışmalarına destek verirken, yardım malzemelerinin taşınması ve sevkiyatına da gönüllü olarak katıldı.

13,5 ton akaryakıt bölgeye gönderildi

Deprem bölgesinde ortaya çıkan akaryakıt sorunuyla birlikte harekete geçen AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, devreye girdi. Ahlatcı’nın girişimleri sonucu temin edilen 13,5 ton akaryakıt bölgeye gönderildi. Ayrıca, bölgeye tekrar acil ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım konvoyları sevk edildi.

"Devlet ve milletimiz el birliğiyle bu zor günlerin üstesinden gelecek"

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, "85 milyon olarak üzüntümüz büyük. Acımız tarifsiz. Ülkemizin, hepimizin başı sağ olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Her zor günde olduğu gibi bu büyük felakette de milletimiz kenetlendi. Deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için seferber oldu. Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur ve şeref duyuyoruz. Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Devletimiz kurumlarıyla sahada. Allah’ın izniyle devlet-millet iş birliğinde bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Devletimiz yaralarımızı en kısa sürede saracak. Enkazın altında olan her bir kardeşimize erişmek için gerçekten cansiparane çalışan AFAD ekipleri, polisimiz, askerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, vatandaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.