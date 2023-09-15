Ahmed Hassan, Pendikspor'a transfer oldu

Süper Lig'de geçmiş dönemde Konyaspor ve Alanyaspor formaları giyen Ahmed Hassan, Pendikspor'a transfer oldu.

Ahmed Hassan, Pendikspor'a transfer oldu
Editör
EditörEditör
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Süper Lig’de geçmiş dönemde Konyaspor ve Alanyaspor formaları giyen Ahmed Hassan, Pendikspor’a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Pendikspor, forvet hattını Mısırlı forvet Ahmed Hassan ile güçlendirdi. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor’umuz, ülkemizde daha önce Konyaspor ve Alanyaspor formaları da giyen Mısırlı forvet Ahmed Hassan’ı renklerine bağladı" denildi.

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