Ahmet Ağaoğlu: 'Sadece 1 oyuncu transfer edeceğiz'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, fikstür çekimini değerlendirdi. İstanbulspor mücadelesinin ligin ilk haftasında, Play-Off öncesinde önemli bir sınav olacağını söyleyen Ağaoğlu, transferde de yalnızca 1 oyuncu daha alacaklarını söyledi.

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  • 04.07.2022 21:22
  • Güncelleme: 05.07.2022 12:25
Ahmet Ağaoğlu: 'Sadece 1 oyuncu transfer edeceğiz'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, fikstür çekimini değerlendirdi. İstanbulspor mücadelesinin ligin ilk haftasında, Play-Off öncesinde önemli bir sınav olacağını söyleyen Ağaoğlu, transferde de yalnızca 1 oyuncu daha alacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çekilirken, kura çekiminin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2022-2023 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, “Bütün liglerimizde mücadele eden takımlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah mücadele seviyesini yüksek olduğu, futbolun marka değerine değer katacak bir sezonu yaşarız hep birlikte. Bütün futbolcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Sakatlıktan uzak, performanslarının üst düzeyde olacağı bir sezon olsun. İlk maçımızı deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağız. Ligin yeni takımı ama ligin en köklü takımlarından birisi. Süper Lig’deki ilk maçlarını bir önceki sezonun şampiyonu Trabzonspor ile oynayacaklar. Öyle ümit ediyorum ki bizim açımızdan da baktığımız zaman iyi bir maç olacak. Avrupa Kupaları için yapacak olduğumuz hazırlık maçlarının ardından kendimizi çok daha iyi test edebileceğimiz, mücadele seviyesinin yüksek olacağı bir maç olacak. Trabzonspor açısından, Play-Off maçları öncesinde kendimizi test edeceğimiz en ciddi sınavımız” açıklamasını yaptı.

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“Stoper bölgesine 1 transfer daha yapacağız”

Transfer konusunda da konuşan Ağaoğlu, “iki hafta önce de ifade ettim, hocamızın talepleri doğrultusunda istediği 6 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdük ve 5 mevkiye transfer yaptık. Sadece şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamızın ilk planda bizden talepleri bu doğrultudaydı. Kamuoyunda çokça isim geçiyor. Farklı isimler de geçiyor. farklı mevkiler de geçiyor. Ama herkesin işini şöyle kolaylaştıralım. Kadronuzda bulunduracağınız maksimum yabancı sayısı 14. Bunu yukarıdan aşağıya saydığımız zaman ayrılacak olan yabancı futbolcularımızı da göz önünde bulundurduğumuzda kadroya sadece ve sadece 1 yabancı oyuncu dahil edebileceğiz. Genç oyuncu olarak 3-4 oyuncu katma şansımız var. Federasyonun yayınlamış olduğu son transfer talimatı uyarınca. Özet olarak şunu söyleyeyim. Şu anda bizim bir yabancı oyuncu transfer etme hakkımız var. Onun için sol tarafa şu oyuncu, sağ tarafa şu oyuncu, forvete de bir oyuncu, orta sahaya da iki oyuncu almıyoruz. Yok böyle bir şey. Sadece bir mevkide 3 adayla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“İlk 11’imizden sadece 1 isim gitti”

Trezeguet ile sözleşme imzaladığını da hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, “Sözleşmesini bugün imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten mevcut ilk 11’imizden sadece Nwakaeme’nin ayrıldığını biliyorsunuz. Onun yerine kiralık olarak Puchacz vardı ve yerine Eren geldi. Sağ beke Larsen’i aldık, orta sahaya Doğucan’ı aldık. Geçen sene kadromuza kattığımız genç alternatif oyuncularımız var ve sol kanada da bugün Trezeguet transferini yaptık. Sağ stoper mevkisi için yapılacak olan bir transferimiz var. Bunu bu şekilde anlatmamdaki gaye sizlerin işini kolaylaştırmak” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA

Editör
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