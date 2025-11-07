Ahmet Akın'dan Sındırgı'ya moral ziyareti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışan Sındırgı halkını yalnız bırakmıyor. Depremin ilk anından bu yana sahadan ayrılmayan Akın, ilçedeki temaslarını sürdürdü.

"Sındırgı benim için sadece bir ilçe değil, bir aile"

Sındırgı’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ahın, sıcak sohbetlerle moral verdi. "Sındırgı benim için sadece bir ilçe değil, bir aile. Yaraları birlikte saracağız" diyen Akın’a, Sındırgı Belediye Başkanı da eşlik etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen ikili, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İtfaiyecilere ziyaret: "gerçek kahramanlar sahada"

Ziyaret kapsamında Sındırgı İtfaiye Amirliği’ne de uğrayan Ahmet Akın, büyük bir özveriyle çalışan ekipleri tebrik etti. Depremin ilk anından itibaren bölgede görev yapan itfaiyecilerle bir araya gelen Akın, "Sizler bu kentin görünmeyen kahramanlarısınız" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Sındırgı’da sürdürdüğü çalışmalara da değinen Başkan Akın, sıcak yemek dağıtımından sosyal yardımlara kadar birçok hizmetin aralıksız sürdüğünü söyledi. "Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sındırgı, Balıkesir’in kalbidir" dedi.

Ziyaret boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılanan Akın ve Sak, esnafın sorunlarını dinlerken çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçede dayanışma ruhunun güçlendiğini belirten Başkan Sak, "Zor günleri birlik olarak aşacağız" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise " Ahmet Akın Sındırgı’ya en yakın. Her zaman yanımızda yakınımızda. Destekleri için teşekkür ediyoruz" İfadelerini kullandı.