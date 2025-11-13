Ahmet Akın Kuvayımilliye ruhunu Ankara'ya taşıdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara’da önemli temaslarda bulundu.

Göreve geldiği günden itibaren "Benim anlayışımda ötekileştirme, ayrımcılık yok. Benim anlayışımda birlik, beraberlik ve dayanışma var." diyen Başkan Akın, Balıkesir’in geleceğine yön verecek projeleri görüşmek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini çözüme kavuşturmak ve son 3 ayda Sındırgı’da meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Başkent’te önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilk olarak partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ile de görüşen Başkan Akın, sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Akın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın daha sonra, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Sındırgı depreminin yaralarını sarmak için destek turu

Kuvayımilliye geleneğinin getirdiği sorumlulukla Türkiye’ye örnek olacak bir dayanışma ruhu sergileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Başkent’teki son durağı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Başkan Akın TBMM’de; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş’ı ziyaret etti.

Şehrin altyapı sorunu için görüşmelerde bulunuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’in ortak menfaati için gerçekleştirdiği temaslarda, BASKİ’nin altyapı ve arıtma tesisi yatırımlarından kentsel dönüşüm sürecine kadar her alanda Balıkesir’i geleceğe taşıyacak projeler için görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle altyapıda başlattığı büyük dönüşümle neredeyse 70 yıllık altyapıyı güçlendiren Başkan Akın, bu konuda kentin geleceği için destek çağrısında bulundu. Körfez Bölgesi’nin en büyük ihtiyaçlarından olan arıtma tesisleri konusunda da görüşmeler yapan Başkan Akın, Balıkesirli hemşehrilerinin sesini Ankara’da duyurdu.

Akın; "Halkımın refahı benim şahsi menfaatimden önce gelir"

Ankara temaslarıyla ilgili konuşan Başkan Akın, siyaset üstü bir yaklaşımla, tüm kesimlerle diyalog kurulduğunu vurgulayarak "Kuvayımilliye ruhuyla, Balıkesir’imizi kalkındıracak olan çalışmalar için Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundum. Oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdim. Balıkesir’imizi kalkındırmak, geleceğe taşımak için hepimizin üzerine çok görev düşüyor. Balıkesirli hemşehrilerimin huzur ve refahı benim şahsi menfaatimden önce gelir. Şehrimizin menfaati her şeyin üzerindedir" dedi.