Ahmet Atış: 'Türkiye tüm girişimciler için fırsatlar ülkesi'

Sapanca’da gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’deki birçok ünlü markanın kurucusu ve temsilcisi ile ekonomi, iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin yaptığı zirveye katılan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış,

Türkiye’nin tüm girişimciler için fırsatlar ülkesi olduğunu söyledi.

Bu yıl "Tek Dünya Ortak Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne katılan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, gazeteciler, ekonomi ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı zirvede yükselen yatırımlar, yeni teknolojiler ve inovatif girişimler üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Grubun Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinde sürdürdüğü proje, yatırım ve hizmetleri aktaran Atış, hangi işi yapacağınız değil bazen işin sizi nereye götüreceğinin önemli olduğunun altını çizdi. Başarının en önemli faktörlerinden birinin de doğru insanlarla hareket etmek ve doğru işi bulmak olduğuna dikkati çeken Atış, “Bazen çok önem verdiğiniz bir iş sonuca ulaşamayabiliyor. Bazen de hiç önemsemediğiniz bir iş ummadığınız noktalara gelebilir. Biz 7 sektörde faaliyet gösteren bir şirketiz. Dünyanın farklı noktalarında çalışmalarımızı sürdürürken kişilerin yanı sıra kurum kültürünü ön planda tutuyoruz” dedi.

“İhtiyaca yönelik çözümler üretiyoruz”

Gayrimenkul tarafında ihtiyacı belirleyip bu ihtiyaca yönelik çözümler ürettiklerini belirten Ahmet Atış, “Bu yoldan hareketle körfez ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz de girişimlerimizi ihtiyaçlara göre dönüştürüyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri olarak da Re-Pie Portföy ile birlikte hayata geçirdiğimiz gayrimenkul yatırım fonu sistemi kurduk. Daha bir yıl dolmadan büyük bir taleple karşılaştık, bin 500’ün üzerinde saklama hesabı açıldı. Bu sistemi 14 ayrı ülkede şubeleşerek büyütüyoruz. Öte yandan sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Bu çalışma için 32 polikliniği olan özel bir sağlık tesisi projelendirdik. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin dünyanın birçok ülkesine göre ileri seviyede olması, bizi yurt dışından ülkemize yatırımcı çekmeye çalışırken sağlık alanına ve sağlık turizmine de yönlendirdi. Böylelikle bir başka projemizi de ihtiyaca göre dönüştürmüş olduk” diye konuştu.

“3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık”

Türkiye’nin bir fırsatlar ülkesi olduğunun altını çizen Atış, herkesin iş yapıp para kazanmak istediğini ancak kimsenin birbirine güvenmediğini söyledi. Atış, şöyle devam etti:

“Biz şirket olarak her zaman önümüze bakıyoruz. Bir projeyle ilgili karar verdiğimizde ülkenin durumunu, ekonomik ya da siyasi şartlarını bir kenara bırakıp işimize odaklanıyoruz. Bugün ülkede seçim var diye hiç kimse bir şey yapmıyor. Biz kimsenin hareket etmediği bir ortamda 3,2 milyar liralık arazi yatırımı yaptık. Bu çalışmaları yaparken yabancı yatırımcıyı da mümkün olduğu kadar Türkiye’ye çekmeye çabalıyoruz. Hedefinize odaklanıp doğru çalıştığınızda başarıyı elde etmek çok zor olmuyor.”

“Zirveyi yeniden Bursa’ya taşımak istiyoruz”

Öte yandan Downtown başta olmak üzere Bursa’da hayata geçirilen birçok projeyle şehre yeni dinamikler kattıklarını anlatan Ahmet Atış, Bursa’da doğan ve ismini de Uludağ’dan alan ekonomi zirvesini önceki yıllarda olduğu gibi yeniden Bursa’ya taşımak istediklerini, bunun için kendilerinin üstüne düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Eski Alman Cumhurbaşkanı Wulff’dan Atış’ın standına ziyaret

İki gün süren zirvede Atış Grup proje ve yatırımları katılımcılardan büyük ilgi gördü. Zirvenin son gününe katılan eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, firmanın lounge alanını ziyaret etti. CEO Ahmet Atış’tan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alan Wulff, Bursa ile Almanya arasında geçmişe dayanan bir bağ olduğunu, kendisinin de Bursa’yı çok sevdiğini belirterek, UEZ’nin bir dahaki yıl Bursa’da yapılması halinde katılma sözü verdi. Ahmet Atış, yatırım turu planlanan ülkeler arasında Almanya’nın da olduğunu hatırlatarak, Bursa ile Almanya arasındaki iş birliği ve dostluğu yeni girişimlerle pekiştirmek istediklerini kaydetti.

Öte yandan firmanın oluşturduğu özel lounge alanında birçok önemli isim ağırlandı. İki gün süren etkinlik boyunca Atış Grup’u ziyaret eden konuklar arasında Bigchefs Kurucusu Gamze Cizreli, sanatçı ve İhtiyaç Haritası Hareketi kurucusu Mert Fırat ve ünlü şef Ömür Akkor da vardı.

“Fon yatırımları Türkiye’nin geleceği”

Atış Grup markası Atış İnvest ile gayrimenkul yatırım fonu alanında ortak çalışmalara imza atan Re-Pie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ergin, Türkiye’nin girişimci bir ülke olduğunu ve ülkenin bu altyapısını destekleyecek en önemli enstrümanın da fon yatırımları olduğunu söyledi. Zirvenin Yükselen Yatırımlar, Yeni Teknolojiler ve İnovatif Girişimler oturumunda konuşan Ergin, “Bir genç eskiden iş kuracağı zaman bir yakınına gider destek alırdı. Buna FamilyFrends diyoruz. Bu sistemdeki nokta işi biliyor olmak değil, güven. Bundan sonraki süreç ise melek yatırımcılar oldu. Burada girişimcinin işi biliyor olması da önem arz etmeye başladı. Şimdi ise süreç girişim sermayeleri fonuna doğru yöneldi. Türkiye’nin geleceği olan girişimcilerin bu gelecekte aktif rol alabilmesi için en önemli faktörlerden biri girişim sermayesi fonları. Ancak girişim sermayesi fonlarının Türkiye’deki bireysel yatırımcı sayısı sadece 3 bin 500. Tabii ki bu sayının az olması da bizim fonların önemini yeteri kadar iyi anlatamamış olmamız” diye konuştu.

İnsanların hayallerine çabuk kavuşabilmek istediğinin altını çizen Ergin, bunun için kazanç elde etmek adına 5 ila 7 yıl beklenmesi gereken fon yatırımları yerine farklı senaryoları daha kolay tercih ettiklerini ancak Türkiye’nin geleceğinin ve dönüşümünün fon yatırımlarıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.