Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe kongre yorumu!

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda eski başkan Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç arasında geçecek yarışı değerlendirdi. Çakar, "Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe için millet birbirini kandırır. Şu anda net şu kazanır diyemiyorum" dedi.

İnegöl Wobilimo AVM yönetiminin daveti üzerine İnegöl’e gelen spor yorumcusu Ahmet Çakar, AVM’yi gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çakar, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday oluşunu ve sarı-lacivertli kulübün seçim sürecini de değerlendirdi. Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu için ’tam bir bıçak sırtı’ yorumunu yapan Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım’ın adaylığını ise dün akşam öğrendiğini söyledi. Spor yorumcusu Çakar, "Büyük bir rekabet olur. İlerleyen günlerde iş bel altına da girebilir, iftiralar olabilir. Millet birbirini kandırır, ’Başkanım sana oy vereceğim’ der, vermezler. Onun için kimin kazanacağı belli olmaz" diye konuştu. Aralarında 6 puan bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe’nin zirve yarışı ile ilgilide konuşan Ahmet Çakar, 100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

"100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur"

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Ahmet Çakar, "100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon olur. Nedir bu sürpriz? Önce Fenerbahçe yenecek, sonra Galatasaray da Konya’da yenilecek. Çok imkansız mı, hayır. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Kelin merhemi olsa kendi başına sürer diye bir laf var. Biz öyle geldik. Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütü 10 yıl arka arkaya şampiyon olamıyor, hayatın olağan akışına ters. Yazı tura atıp arka arkaya 10 defa yazı gelebilir mi, teorik olarak gelebilir ama bir tuhaflık var, 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11’e giriyoruz" şeklinde konuştu.