Ahmet Ermiş'in yeni şarkısı 'Bile Bile' çıktı

Sözü ve Müziği kendisine ait yeni şarkısı “Bile Bile” ile hayranlarına mesaj yollayan Ahmet Ermiş, “İnanıyorum ki sevenlerimiz bu emeklerimizi destekleriyle en iyi yere taşıyacaktır” dedi. Avrupa Müzik etiketiyle 14 Ekim Cuma günü Müzik Play YouTube kanalıyla birlikte tüm dijital platformlarda yayına giren yeni şarkı “Bile Bile” şimdiden sosyal medyada ilgi görerek beğenilen şarkılar arasına girdi.

“Keyifli bir çalışma oldu”

Çok heyecanlı olduğunu söyleyerek mutluluğunu dile getiren şarkıcı Ahmet Ermiş, “Uzun ve meşakkatli bir çalışmanın sonuna gelmekten dolayı sevinçliyim. Son 5-6 yıldır sahne hayatıma ağırlık vererek başladığım sürecime; sözü ve bestesi bana ait bu güzel eserle devam etmek inanın büyük mutluluk. Ben emeklerimizin karşılığını dinleyicilerimizden alacağıma inanıyorum. Klipimizin yayına girdiği ilk andan itibaren aldığımız güzel temenniler buna en büyük nişane oldu. Yüzlerce telefon, binlerce mesaj ve yorum aldım. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi teşekkür etmek istediğim sadece dinleyicilerimiz değil. Hepsi birbirinden kıymetli ama bu işin buraya gelene kadar ki kısmında yani mutfağında ter akıtan isimler var. Başta bütün kahrımı çeken sevgili müzik yönetmenin Sendur Aydın, ona ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Şarkımız Bile Bile’ye hayat veren aranjörüm değerli ağabeyim Hakan Açıkalın, mix mastering ile eserimizi canlandıran kardeşim Aliş Kaygusuz, kendisini tanımaktan dolayı çok mutlu olduğum ve desteğini sürekli hissettiğim Klip Yönetmenim Mustafa Özen ağabeyime çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde maddi manevi katkılarını bizlerden esirgemeyen o kadar çok isim var ki anlatamam. Onlar için ayrı bir teşekkür yayınlayacağım zaten.

Tabi en son teşekkürü de beni aralarına kabul ederek ilk işimde yol göstericim olan Avrupa Müzik aileme teşekkür ediyorum. “Bile Bile” şimdiden bana o kadar çok yeni dost ve arkadaş kazandırdı ki inşallah daha güzel projelerimiz için kılavuz olacak. Bundan sonra “Bile Bile” sevenlerimize emanet” ifadelerini kullandı.

