Ahmet Ermiş'ten 'Bile Bile'ye Arabesk ve Yapay Zekâ Dokunuşu…

İstanbul’da gazetecilik mesleğini sürdüren Ahmet Ermiş, sanatsal üretimlerini de aynı tutkuyla devam ettiriyor. Söz ve müziği kendisine ait olan “Bile Bile” adlı şarkısının arabesk versiyonunu hazırlayan Ermiş, bu yeni yorumla müzikseverlerin karşısına çıktı.

Şarkının klibi ise dikkat çeken bir özelliğe sahip olurken, “Bile Bile”nin klibi tamamen yapay zekâ teknolojisi kullanılarak tasarlandı. Dijital sanatın sınırlarını da zorlayan bu çalışma, hem görsel estetiği hem de teknik altyapısıyla izleyiciden büyük ilgi görüyor.

Yapay zekânın sanattaki gücünü benimsediğini belirten Ermiş, “Müzik, iç dünyamı ifade ettiğim en güçlü alan. Beste yapmaktan müzik yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bile Bile’nin yeni versiyonunu yapay zekâ ile anlatarak duyguyu derinleştirmeye çalıştık. Özellikle kardeşim Alparslan Ermiş’e teşekkür ederim.” dedi.

Daha önce klipleri yayınlanan “Sitem” ve “Karışık Kafalar” adlı eserleriyle de dikkat çeken Ahmet Ermiş, sadece sanatçı kimliğiyle değil, gazetecilikteki istikrarıyla da öne çıkıyor. Mesleğini “Milletimize hizmet olarak görev bildiğim asli işim, hayatımın ayrılmaz gerçeği” sözleriyle tanımlayan Ermiş, hem medya dünyasında hem sahnede üretmeye devam ediyor.

Festival konserleri ve sahne programlarına da aktif olarak katıldığını ifade eden sanatçı, yeni klip ve müzik projeleri üzerinde çalıştığını belirterek, teknolojiyle duygunun kesişim noktasında sanata katkı sunmaya kararlı olduğunu vurguladı. Müziğin yapımında Say Müzik Sendur Aydın’a teşekkür eden Ermiş, çalışmalarının süreceğini bildirdi.

