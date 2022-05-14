Ahmet Hamoğlu hayatını kaybetti

Silivri'de uzun yıllar çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren, Klassis Resort Hotel ve Maxi AVM'nin kurucusu işadamı Ahmet Hamoğlu'nun bugün Hırvatistan'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hamoğlu'nun birkaç gün önce düşerek tedavi altına alındığı, bugün (14.05.2022 Cumartesi) ise entübe edildiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı gelen bilgiler arasında.

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