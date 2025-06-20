Ahmet Minguizzi davası 17 Temmuz'a ertelendi

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüyle ilgili ’çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 sanığın yargılandığı davada aile reddi hakim talebinde bulundu. Kararı değerlendiren mahkeme heyeti talebi kabul etti, mahkeme başkanı davadan çekildi. Duruşma 17 Temmuz’a ertelendi.

Kartal’daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katılırken, Minguzzi’nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı. Öte yandan, İtalya Konsolosu Irene Pastorino Olmi duruşmaya gelerek aileye destek oldu.

Mahkeme başkanı çekildi

Ailenin avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Ailenin talebi üzerine mahkemeye ara verildi. Aranın ardından mahkeme başkanı davadan çekildi. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz’a ertelendi.

"Diğer iki tutuklu fail de yargılanacak"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Bugün 3. duruşma gerçekleşti. Bu arada, 1 Mayıs’ta şikayetimiz sonucunda olay yerinde bulunan 3 ayrı fail tutuklandı. 103 gün sonra, kamera kayıtlarını bizim sunmamız ve şikayetimiz üzerine bu failler tutuklandı. Onlarla ilgili soruşturma yürütülüyor, iddianame hazırlanacak. Bir sonraki duruşmaya kadar, hukuki ve fiili bağ olduğu, suçun müştereken işlendiği gerekçesiyle onlar da çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım suçundan tutuklandılar. Bu dosya, mevcut dosya ile birleştirilecek. Bir sonraki duruşma 17 Temmuz’da yapılacak. Aslında duruşma 18 Temmuz’daydı fakat ailenin evlilik yıl dönümü nedeniyle 17’sine alınması rica edildi. Bu duruşmada diğer iki tutuklu fail de kuvvetle muhtemel yargılanacak" dedi.

"Sanıklara yönlendirici sorular sorulması gibi birçok durum bu şüpheyi destekledi"

Açıklamaya devam eden Epözdemir, "Ancak yaklaşık üç duruşmadır müvekkillerin ve ailenin, özellikle mahkeme başkanının tarafsızlığına ilişkin makul şüpheleri oluştu. Taleplerin reddedilmesi, keşif yapılmaması, HTS kayıtlarının reddi, duruşmanın kayda alınmaması, sanıklara yönlendirici sorular sorulması gibi birçok durum bu şüpheyi destekledi. İlk duruşmada Yasemin Hanım’ın sözünün kesilmesi, Andrea’ya söz verilmemesi, bizim müdahalemizle konuşturulması gibi olaylar yaşandı. Duruşmalar sesli-görüntülü kayda alınmadığı için sanık beyanları arasındaki çelişkiler, yönlendirmeler yargı kayıtlarına yansımadı" ifadelerini kullandı.