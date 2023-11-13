Ahmet Nur Çebi: 'Amblemimizi simgeleyen heykelimiz, camiamıza hayırlı uğurlu olsun'

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve Beşiktaş Kulübü’nün 120. yılı anısına, yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı’na yaptırılan ‘Kartal Heykeli’nin açılışı yapıldı.

Beşiktaş’ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu tarafından, yönetim kurulu kararı alınarak, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar’a yaptırılan kartal heykeli, yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı’nda açıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile oyunculardan Vincent Aboubakar ve Gökhan İnler’in yanı sıra tekerlekli sandalye sporcuları ve altyapı oyuncuları katıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaşımızın 120. yılını kutladığımız bu senede, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız ile birlikte almış olduğumuz karar neticesinde yenilenen bu meydanda yaklaşık 4 metre yüksekliği, yaklaşık 6 metre de kanatları olan kartal heykelimizi Beşiktaş’a kazandırmaya karar verdik. Bugün, marşlarımızda, şarkılarımızda da var olduğu gibi yağmurlu bir günde heykelimizin açılışını yapıyoruz. Beşiktaş camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu alanı kullanmamız için bizlere tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Beşiktaş Belediye Başkanı’na saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Her büyük ve tarihi kurumun, içerisinde onu temsil eden sözcükler ve amblemler vardır. Kartal da bizim hikayemiz. Kartalları herkes iyi bilir. Yaşlandıkça yükselip, tekrardan kendini yenileyip yine baştan başlayabilen özelliğe sahiptir. Amblemimizi simgeleyen bu heykel de camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.