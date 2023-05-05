Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi gelecek federasyon seçimlerinde desteklemeyeceğini söyleyerek, "Tutup MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz. TFF’nin baştan aşağı değişmesi lazım" dedi. Çebi ayrıca şampiyon olsalar dahi ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenledi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray derbisi öncesi yapılacak hakem atamasına yönelik konuşulanlara değinerek başlayan Başkan Çebi, "Bu maçtan önce hakem atamaları ile, Ali Şansalan’la ilgili Galatasaraylı medya mensuplarından duyduklarımız ve onların kamuoyuna verdiği mesaj doğru değildi. Bununla ilgili de biz açıklama yaptık, ve doğru olmadığını ifade ettik ve bunların bizim tarafımızdan yapılmadığını ve karşı tarafın bunu bilmesine rağmen hakemi etki altına almak için bir çalışma olduğunu ifade ettik. Bu; Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan, Ali Şansalan’ı bu maça atamasını istedi şeklinde yorumlandı. Bizim kültürümüzde hakemlerle, teşvik primleriyle maç alma-verme gibi bir şey yok. Bunu diğer kulüp başkanları da gayet iyi biliyor. Bunun hakemi baskı altına almak için bir çalışma olduğunu ifade ettik. Amaç Ali Şansalan’ın, Beşiktaş aleyhine, Galatasaray lehine düdük çalmasıydı. Maçta her sonuç olabilirdi, bunlar derbi maçları. Bizim kültürümüzde pusu kültürü yok. Herkes Süleyman Seba’nın saygıdeğer kişiliğinden bahsediyor. Bugün yetişen Beşiktaş gençlerinin, yöneticilerinin de bunlara müsaade etmeyeceğini, sessiz kalmayacağını buradan ifade ediyorum. Ali Şansalan maçta da takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. 6 tane sarı kart alan Beşiktaş’tı. Bununla ilgili de TFF ceza verdi" ifadelerini kullandı.

"Hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız biz bunları kabul etmeyiz"

Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Serhan Çetinsaya’ya yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü de dile getirerek, "Maç bittikten sonra sosyal medyada insanların yazdığı şeyler olduğunu biliyoruz. Asbaşkanım Serhan Çetinsaya’nın açıklaması keşke olmasaydı dediğimiz bir açıklamaydı. Ancak daha bizler hiçbir şeye müdahale etme şansı bulamadan bir linç kültürüyle anında düğmeye basılarak benim Asbaşkanıma yapılan tehditler kabul edilemez. Önce her ikisini birbirinden ayırmayı beceremezsek işin içinden çıkamayız. Hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız ve bunları siz yaptırıyorsanız biz bunları kabul etmeyiz. Benim şahsıma da Hatayspor ve Gaziantep maçlarına ilişkin bir linç kültürü vardı bunları başlatan da Galatasaray’ın trol hesaplarıydı. Serhan Çetinsaya’ya yapılanları da yine aynı hesaplar yaptı. Bunları kullanan yöneticiler bilmelidir ki bu hesapları başkası tarafından satın alınıp kendilerine kullanılmasından kurtulamayacaklardır" şeklinde konuştu.

"Okları genç bir çocuğa ve aile dostunuza yönelttiniz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Serhan Çetinsaya’nın babası Süleyman Çetinsaya ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ise Ahmet Nur Çebi, "Tüm bu açıklamalar yapılırken bu iş o kadar önemsenmiş ki Galatasaray gibi büyük bir kulübün maç yenilgisinin arkasından yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında Asbaşkanımın babası, başkan (Dursun Özbek) tarafından aranarak, bunun yanlış olduğu ve hoş olmadı denilmiş. Daha sonra çıkıp 30 yıllık dostunuzun olduğunu söylediğiniz kişinin oğlunu tanımıyorum diyorsunuz. Bu arkadaşımızı tanıdığınızı herkes çok iyi biliyor. Ayrıca dostum dediğiniz kişinin oğluna sosyal medyadan bu kadar küfür edilmesine müsaade etmemeniz gerekirdi. Eğer siz 30 yıllık dostunuzla telefonda görüştüyseniz, bu telefondaki kişi size; ’Benim mi özür dilemem gerekiyor’ demiş ve siz 1 gün sonra onun onayını almadan kamuoyu ile paylaşırsanız bunu size soruyorum? Tribünlere oynamak adına, bir şekilde kızgın olan taraftarınızı bastırabilmek adına okları genç bir çocuğa ve aile dostunuza yönelttiniz. Sizlerin camiasına yakışmadığını düşündüğüm bir şeyin sizlere yakıştığını görmekten üzüntü duyuyorum" diye konuştu.

"Ali Koç’la olan ilişkimiz, Koç ailesiyle olan ilişkimiz değildir"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan’ın; ’Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini, gayri ihtiyari, karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmış haldeler ki Koç yönetiminin tutumuyla ilgili yaptığımız yorumlara böyle can siperane tepkiler veriyorlar’ açıklamalarına atıfta bulunarak, "Ali Koç beyefendi Fenerbahçe kulüp başkanı, doğum tarihi 1966-1967. Rahmi Koç beyefendi 1957 senesinde Ali Koç doğmadan Beşiktaş Kulübü’ne üye olmuştur. Bizim için de çok kıymetlidir. Bizim Koç ailesiyle olan ilişkimizin 60-70 yıldır değerli bir ağabeyimizle olan bir ilişkimizdir. Ali Koç’la olan ilişkimiz, Koç ailesiyle olan ilişkimiz değildir, Fenerbahçe-Beşiktaş ilişkimizdir. Karşı kıyı dediğiniz neresi, Bulgaristan mı, Ermenistan mı? Dursun Bey; ekibinize söyleyin, bu tür ifadeleri kullanmalarına gerek yok. Siz 14 sene boyunca birbirinizin sponsoruyla yan yana yürüdünüz. Herkesin birbiriyle ticari ilişkisi olabilir. Dursun Özbek benim aile dostumdur. Çok da değer verdiğim ağabeyimdir. Biz kulüp başkanıyız ama birbirimizle dostuz, bunları göstermeliyiz. 30 yıllık dostunuzun oğlunu kamuoyunun önüne atmak nedir? Siz önce bunun hesabını verin" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah koalisyonun en kralını uygulamayı bilir"

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bir koalisyon içinde olduğuna yönelik söylemlere de tepki gösteren siyah-beyazlıların başkanı, "Bir de bir ’koalisyon’ bir lafı var, Dursun Özbek başkanımızın. Ne koalisyonu? Eğer bir koalisyonda söz edeceksek, asıl koalisyon sizin aranızda var. Depremden ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün puan sistemiyle ilgili alınan kararla alakalı bir koalisyon oldunuz ki ilelebet koalisyon. Birbirinizin menfaatinde el ele yürümeyi biliyorsunuz. Bizi koalisyon görmeniz saygı ve sevgidendir. Neden silinmesi gereken puanlarla ilgili itiraz etmediniz. Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah koalisyonun en kralını uygulamayı bilir, yeter ki işlerine gelsin. Biz sadece dostuz. menfaatlerimiz birleşince aynı, birleşmeyince ayrı davranmayı bilmeyiz. Koalisyon hakemler konusunda da var. Hakemler buradan gidiyor, gönderiliyor, bir tek ben itiraz ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray çok güzel koalisyon oluyor. Bunlar geri geliyor, sonra iyi yapıldı, geri geldiler diyorlar. Bir tek ben muhalif oluyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu kadar ceza kulübe de yöneticiye de verilmez"

Son haftalarda Beşiktaş Kulübü’ne verilen çeşitli cezaların hatırlatılması üzerine Başkan Çebi, "Ceza bir insana bir daha yapma diye verilir. Bunun tek bir sebebi var, biz yaparız, siz uyarsınız, savunmaya hakkınız yok. Burası federasyon, biz sizin ağanınız, biz ne dersek siz onu yaparsınız. Bu kadar ceza kulübe de yöneticiye de verilmez. Kısa sürede 2 milyon TL ceza verildi. Ben Tahkim Kurulu’na gittim. 3 cezanın 1’ini Tahkim kaldırdı, diğerini verdi. Sonra baktım birincisinde Dursun Özbek ve Erden Timur da aynı dosyada varmış. Onların sayesinde benim de cezam kalktı" şeklinde konuştu.

"Kurullar insanların haklarının verildiği ya da yenildiği yerlerdir"

TFF kurullarının bağımsız olması gerektiğine de dikkat çeken Çebi, "MHK ile çözülmeyeceğini bu işin, 20 senedir herkes görüyor ama her gelen yeni TFF yönetimi değişiklik yapıyor. Hep suçlu MHK, TFF’nin hiç suçu yok. MHK’nin değişmesi yetmiyor. Siz hatalı atama yaptıysanız sizin değişmeniz daha faydalı olabilir. TFF başkanının bu konularda yeteri kadar konuları çözebildiğini görmedim. Bu cezalarla hakkımızı aramayacağız diye bir şe yok. Kurulların tarafsız olduğunu göstermek için çok hassas olmalılar. Kurullar insanların haklarının verildiği ya da yenildiği yerlerdir. O kurulların kamuoyunda taraflı hissi oluşursa bu tehlikelidir" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim"

Hatayspor ve Gaziantep FK’nin ligden çekilmesinin ardından TFF yönetiminin aldığı kararı adaletli bulmadıklarına vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, "Biz 5 puan falan istemiyoruz. UEFA diyor ki bir takım o sene çıkarsa oynamış olduğu bütün maçlar da oynanmamış kabul edilir. Birileri benden daha az deplasmanda gitmiş oluyor. Bir kulüp gelsin desin ki benim içeride oynayacağım iki maçı Beşiktaş’ın hakları açısından dışarıda oynamayı kabul ediyorum. Adaletse o zaman deplasmanları eşitleyelim. Ben Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Camia olarak bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"TFF’nin baştan aşağı değişmesi lazım"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi gelecek federasyon seçimlerinde aday olması halinde desteklemeyeceğini de söyleyen Başkan Çebi, "İyi niyetle çalıştığını kabul ediyorum ama başarılı bulmuyorum. Aday olduğunda desteklemedim, bir daha aday olduğunda da desteklemeyeceğim. Tutup MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz. TFF’nin baştan aşağı değişmesi lazım" dedi.

"TFF başkanlığını şu an düşünmüyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmayı düşünüp, düşünmediğine yönelik sorulan bir soruyu Çebi, şöyle cevaplandırdı:

"TFF başkanlığını şu an düşünmüyorum. Aklımın ucunda bile yok. Yaptığım çok nemli çalışmalar var. O yüzden buradaki görevime devam etmem gerektiğini düşünüyorum."

Dursun Özbek’in ’zengin aile çocukları’ söylemine ilişkin

Dursun Özbek’in; ’Zengin ailelerin çocukları... Biraz daha mütevazı, kibirden yoksun hareket etmelerinde toplum için büyük bir yarar vardır’ söylemiyle alakalı da Ahmet Nur Çebi, "Dursun ağabeyi iyi tanıyorum. Bunu ne sebeple söylemiş, 30 yıllık dostunun oğlunu aşağı çekebilmek için söylediği bir ifade. Zenginlik bir suçsa anayasaya koysunlar. Herkesin bir görevi var. Zenginin, fakirin, kadının, erkeğin herkesin yeri olduğu bir yaşam var. Dursun Bey de, oğlu da zengin. O zaman Galatasaray da görev almaması gerekiyor. Erden Timur da zengin. Herkesle ilişkisi var" diyerek sözlerini noktaladı.