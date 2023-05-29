Ahmet Nur Çebi: 'Ekonomik olarak düze çıkmanın tek yolu öz kaynak futbolcuları yetiştirmek'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüplerin ekonomik olarak düze çıkmasının tek yolunun öz kaynak futbolcuları yetiştirmek olduğunu söyledi.

Beşiktaş Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde hayata geçirilmesi planlanan ve üç etaptan oluşan ‘Futbol Akademi Projesi’ kapsamında ilk etap olan saha yenileme çalışmaları sona erdi. Açılışa özel Beşiktaş U-16 ile Twente U-16 takımları, bir dostluk müsabakası gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Türk futbolunun en büyük handikaplarından bir tanesi genç yaş kategorilerinde forma giyen çocuklarımızın saha ve antrenman alanlarının yetersizliği. Biz kulüpler ekonomik nedenlerden dolayı bu duruma gerekli ehemmiyeti gösteremiyoruz. Federasyonun da elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bizler de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ekonomik olarak düze çıkmanın tek yolunun alt yapıdan öz kaynak futbolcularımızı yetiştirmekten geçtiğini görüyoruz. Yabancı oyuncular ile mücadele etmek zorunda olan yerli genç oyuncularımıza da bizlerin gerekli desteği vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Başarı rekabet ile gelir, rekabet ise çalışmayı gerektirir” dedi.

Hollanda’nın alt yapı çalışmalarında ekol ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Çebi, “Twente kulübü ile yaptığımız anlaşmalar neticesinde alt yapı takımlarımız başta olmak üzere kardeş takım ilan ettiğimiz bir kulüp. Birbirimizden bilgi alışverişi yapacağız. Hollanda Ligi’nin alt yapıda elde ettiği başarılar mağlum. Biz de kendilerini birçok konuda örnek alıp tecrübelerinden yararlanacağız” diye konuştu.

“Bataklık bir alanı gençlerimize kazandırdık”

Alt yaş gruplarını olabildiğince A takım standartlarına kavuşturmayı hedeflediklerini hatırlatan Başkan Çebi, “Burası aslında A takımın olduğu alan. Ama alt yaş kategorilerinin çalışmalarını da burada gerçekleştirmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Orman Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine taleplerimizi ilettik ve bu alanda gençlere hizmet için ayırabilecekleri alanlar için talepte bulunduk. U-16 takımımız şampiyon oldu. Bunlar bizim için çok önemli başarılar. Biz elimizden geldiğince alt yaş kategorilerinde forma giyen genç oyuncularımızı, A takım oyuncularımız ile aynı şartlarda çalışabilecekleri ortamları onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Bu alan normalde bataklık bir yerdi. Gençlerimizin sağlıklı bir şekilde antrenman yapabilecekleri bir ortam haline getirdik. Bu süreçte yaklaşık 1 milyon Dolar harcandı. Daha da devam edecektir. Bu tesise ismi verilen Nevzat Demir’e ileriye dönük çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Beşiktaşlı iş adamlarına, yine Beşiktaş’ın çocuklarına yönelik yapılacak yatırımlara katkı vermelerini rica ediyorum. Camiamız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ: “Alt yapı denince akla ilk gelen kulüp biziz”

Türk futbolunun alt yapı çalışmalarında öncü kulübü olduklarını dile getiren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise, “Türk futbolunda ’Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni’ gerçekten bir marka. Diğer takımlardan her zaman önde gelen, Beşiktaş denilince ilk akla gelen yapı. Başkanımız, hocalarımız ve yöneticilerimiz önderliğinde bu markayı oluşturmak için büyük efor sarf ediliyor. Geçen senede yine alt yapıdan yetiştirdiğimiz ve yurt dışına ihraç ettiğimiz oyuncularımız ile bu çalışmaların meyvesini topluyoruz” şeklinde konuştu.