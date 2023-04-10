Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında verdiği kararı doğru bulmadıklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park’ta basın mensuplarına iftar verdi. İftarın ardından basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarına ilişkin aldığı kararı eleştirdi. Çebi, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde tescil edilmesini doğru bulmuyoruz. Adil ve adaletli olduğunu düşünmüyoruz. UEFA’da tarifi var bu hususun. TFF de geçmişteki kararlarına göre karar aldı. Lig başlamadan önce böyle bir karar alırsınız, bunu yönetmeliğe yazarsanız kimsenin itirazı olamaz. Ben deplasmanda 2 maç fazla oynayacağım, rakibim kendi sahasında oynayacak. Kendi sahasında oynamak her zaman avantajdır. Bu kararla ilgili UEFA’ya gideceğim" şeklinde konuştu.

“5 kulübü arayarak fikir değiştirttiler”

Kulüpler Birliği’nde çekimser görüş bildiren kulüplere baskı yapıldığını dile getiren Başkan Çebi, "İlk başta maçlar oynanmamış kabul edilsin diyen 7 kulüp vardı. Sonra 6’ya düştü bizim gibi düşünenler. Kasımpaşa fikrini değiştirdi. Aksi görüş böylece 7 kişiye çıktı. 5 de çekimser vardı. Şu anki sistem için 5 kulübü arayarak fikir değiştirttiler. Bunu demokratik bulmuyorum. Kulüpler Birliği’nin yazısının değiştirilmiş haliyle federasyon başkanı açıklama yapmıştır. Baskıyla fikir değiştirmeleri, çekimser kararlarını değiştirmeleri hiç hoş olmadı" cümlelerine yer verdi.

"Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler"

TFF’nin bu kararı almasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın puan tablosundaki durumunun etkili olduğunu da belirten Ahmet Nur Çebi, "Tabloyu önlerine aldılar. Kimler etkileniyor diye baktılar. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olumlu etkileneceğini düşünerek bu kararı verdiler. Cesaretleri varsa bizim istediğimiz kararı versinler, o zaman görürüz" ifadelerini kullandı.

"Senin kamuoyu dediğinin üçte biri zaten Beşiktaşlı"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ligden çekilen takımlara yönelik kararın tartışılması üzerine; ‘Kamuoyunu meşgul etmeyin’ açıklamalarına tepki gösteren Başkan Çebi, "Bu kararın oldu bittiye getirildiğini ve iyi niyetli olmadığını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği’nde laf olsun diye konuşulup ardından bu kararın çıkarılmasını art niyetli buluyoruz. Büyükekşi’nin; ’Kamuoyunu meşgul etmeyin’ ifadesi yakışıksızdır. Senin kamuoyu dediğinin üçte biri zaten Beşiktaşlı. Konuyu kapatın falan diye dikte edemezsiniz. Burası Beşiktaş" diye konuştu.

"Tahkim benim için geçersiz"

TFF kurullarının tarafsız ve bağımsız olmadığını vurgulayan siyah-beyazlıların başkanı, "Bağımsız bir kurul yok. Kurulların TFF yönetimi seçilirken ayrı seçilmesi lazım. Tahkime git, oradan talebinizin yanlış olduğunu tescilleyelim istiyorlar. O tahkimden çıkacak kararın ne olacağını biliyorum. Bizim önümüzü kesmek için bir argüman olarak görüyorum. Tahkim benim için geçersiz. Bir konu yönetmelikte yoksa federasyon karar alır diyor. Tahkimin adaletli bir karar alma şansı yok" değerlendirmesini yaptı.

“Hocası play-off istedi, başkanı ağzını açmadı”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un lig sonunda play-off oynanmasıyla alakalı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, "Hocası play-off istedi, başkanı ağzını açmadı. Ali beye (Koç) sordum, yok öyle bir şey dedi. Alınacak her karar bu karardan daha adil olur" şeklinde konuştu.

“Yeni hakemlerin göreve gelmesinde fayda görüyorum”

Ligde yeni, genç hakemlerin görev alması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Hakemlerle ilgili fikrimi zamanında açıkladım. Yeni bir sayfanın açılmasını, yeni hakemlerin gelmesini istedim. Eskiden beri görev yapan hakemlerle ilgili herkes bir şey söylüyor. Bunlar artık sıkıntılı isimler. Daha sonra bir karar alınarak yeni hakemlerin gelmesi için kapı açıldı. O gün hakemlerle ilgili çözüm başlamışken ilk ayında sonlandırıldı. O günden beri iflah olmayan bir hakem problemiyle iç içeyiz. Yeni hakemlerin göreve gelmesinde fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.

“Lale Orta’yı tebrik ettim”

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta ile ilgili görüşlerini de aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, "Galatasaray, Lale Orta’ya söylüyor, Fenerbahçe hakemlere söylüyor. İkisinin yaptığı da kayıkçı kavgası. Aslında ikisi de mutlu, mutsuz olanlar diğer takımlar. Halil Umut Meler’le ilgili yaptığı araştırma sonucu; ’Penaltı değil’ diyecek kadar yürekli, kendisini tebrik ettim. Biz tebrik ederken Galatasaray istifasını istiyor. Erden Timur, ’Bu ligi bitirmeyiz’ dedi ceza vermediler, biz üçer gün arayla disiplin kuruluna sevk ediliyoruz. Niye sezon sonu konuşuyorsun. Şampiyon olursam konuşmayacağım, olmazsam konuşacağım mı demek istiyorsun" diye konuştu.

Masuaku ve Redmond’un durumu

Arthur Masuaku ve Nathan Redmond ile yola devam etmek istediklerini söyleyen Çebi, "Mevcut kadro oldukça iyi. Birbirine daha adapte olmuş durumdalar. Kadronun korunmasını tercih ediyoruz. Kontratların ekonomisi ve Beşiktaş’ın menfaatleri var. Masuaku’yla devam etmeyi planlıyoruz. İyi bir futbolcu, takıma da adapte oldu. Redmond’ın kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız. O da bizimle devam etmek istiyor. Dele Alli ise iyi niyetli bir oyuncu ama burada olmadı. Ceyhun beye talimat verdim, ekonomisi uygun olursa, ben devam etmek isterim, sıfır bonservisle oynamak istiyorsa gelsin şansımızı deneyelim dedim" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz hafta deplasmanda 4-2 kazandıkları Fenerbahçe mücadelesinin hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy’a tepki göstererek, "Fenerbahçe maçını 11’e 10 değil, 14’e 10 oynadık. Fenerbahçe 11 futbolcu ile sahadaydı. Taraftarı 12, Umut Meler 13, VAR hakemi Alper Ulusoy Fenerbahçe’nin 14. oyuncusuydu" diyerek sözlerini noktalandırdı.