Ahmet Nur Çebi, kongre üyeleriyle vedalaştı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile vedalaştı.

Ahmet Nur Çebi, kongre üyeleriyle vedalaştı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile vedalaştı.

Beşiktaş’ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantının sona ermesinin ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, divan kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ve kongre üyeleri ile tek tek kucaklaşarak vedalaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman