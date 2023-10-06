Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı

Teknik Direktör Şenol Güneş ile vedalaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş’ta taraftarlar, yönetimi istifaya davet etmişti. Teknik Direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de seçim kararı aldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Şenol Güneş; futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaşmak üzere Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi. Tecrübeli teknik adam ile vedalaşan Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerden ayrıldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’na hareket etti.