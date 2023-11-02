Ahmet Nur Çebi, Pazarcık Beşiktaş İlkokulu açılışına katıldı

Kahramanmaraş Pazarcık Beşiktaş İlkokulu’nun açılış töreni yapıldı. Açılışa katılan Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.

Beşiktaş’ın depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında, taraftarların ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Kahramanmaraş Pazarcık Beşiktaş İlkokulu’nun açılış töreni; Başkan Ahmet Nur Çebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Eğitim, çok önemlidir. Eğitimli nesiller yetiştirmek, ülkemizin gelişimine büyük fayda sağlayacaktır. Depremin ardından barınma ihtiyacı kadar eğitim ihtiyacının da önemli olduğunu düşündük. Sayın Bakanımızın yardımlarıyla okullarımızı inşa ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Spor faaliyeti yapmanın yanı sıra kamu yararına hizmet etme görevi bulunan bir kurumuz. Her zaman ülkemizin yanındayız. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın ve derneklerimizin destekleriyle ’Bırakmam Seni Türkiyem’ yardım kampanyasını gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin yetiştirecekleri kıymetli evlatlarla bu ülke ayağa kalkacaktır. Öğretmenlerimiz öğrencilerimize sadece bilgi vermeyecek aynı zamanda depremden etkilenen çocuklarımıza psikolojik destek de sağlayacaktır. Beşiktaş ailesi olarak bu okulları çocuklarımızın hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Bize okul inşa etme imkanı sağlayan hükümetimize teşekkür ediyoruz. Allah bize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depreme karşı her zaman tedbirli olalım” dedi.

Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Başkan Ahmet Nur Çebi’ye Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti. Başkan Çebi, daha sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Tören, hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.