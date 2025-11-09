Ahmet Oğuz: 'Taraftar sayesinde kazandık'

Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz, Galatasaray maçını taraftarları sayesinde kazandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 1-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelisporlu futbolcu, taraftara teşekkür ederek, "Bizi yalnız bırakmadılar. Çok mutlu ettiler. Son dakikaya kadar hep arkamızdaydılar. Bence onların sayesinde kazandık. Çok iyi mücadele ettik. Bunu sahaya yansıtıp 3 puan almayı başardık. Herkesin ayağına yüreğine sağlık" diye konuştu.