Ahmet Samet Baltacı Bursa Büyükşehir Belediyespor'da

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor dış transferde kadrosuna Ahmet Samet Baltacı’yı kattı.

Transfer çalışmalarında sona gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18 Ekim’de başlayacak lig öncesinde son olarak başarılı orta oyuncuyla anlaşma sağladı. Lig öncesinde Balkan Kupası ve Kupa Voley mücadeleleri de verecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1999 doğumlu ve 2.10 boyundaki Ahmet Samet Baltacı’yı transfer ederek kadrosunu şekillendirdi. Ziraat Bankası, Sorgun Belediyespor ve son olarak Develi Belediyespor forması giyen Ahmet Samet Baltacı, 2022-2023 sezonunda 22 maçta oynadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor daha önce iç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör DmitriiBahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan’la sözleşme yenilerken, dış transferde libero Semih Çelik, orta oyuncu Hakkı Çapkınoğlu, pasör çaprazı DaudiOkello, pasör GjorgiGjorgiev, smaçör Mehmet Hacıoğlu ve pasör Orçun Ergün’ü kadrosuna katmıştı.