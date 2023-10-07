Ahmet Selçuk İlkan şiir dinletisi ile ruhunuza dokunacak

Ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda seslendireceği şiir dinletisi ile Kocaelililerin ruhuna dokunacak.

13. Kocaeli Kitap Fuarı 7’den 70’e her yaştan kitapseveri ağırlamaya devam ediyor. Kitap tutkunları, sevdikleri yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatıyor. Yaklaşık 400 yayınevi ve 450 yazarın yer aldığı fuarda her akşam farklı bir etkinlik düzenlenecek. Ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan da "Şehirlerin ışığı" temalı etkinlikte Kocaeliler ile bir araya gelecek. Geçen yıl katıldığı 12. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kendini “Ayrılıkların şairiyim” şeklinde tanımlayan İlkan, bu yıl da seslendireceği eserler ile gerek Kocaelililerin gerekse il dışından katılım gösterecek vatandaşların kulaklarının pasını silip, ruhunu şenlendirecek.

Ünlü şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın "Bu Şehir ve Sen" isimli şiir dinletisi bugün saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşecek.